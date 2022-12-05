وزيرة الخارجية الألمانية تبدأ زيارة رسمية للهند

بدأت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الاثنين، زيارة رسمية للهند استهلتها بإحياء ذكرى المناضل من أجل الحرية مهاتما غاندي.



وبعد وقت قصير من وصولها إلى العاصمة نيودلهي، توجهت الوزيرة مع الوفد المرافق لها إلى نصب "غاندي سمريتي" التذكاري صباح اليوم، ومن المعتاد هناك وضع بتلات ورد في إطار مراسم، وهذا هو المكان الذي قُتل فيه غاندي برصاص متطرف هندوسي في عام 1948.



ومن المقرر أن تلتقي بيربوك بعد ذلك نظيرها الهندي سوبرامانيام جايشانكار.



وقبل إقلاع طائرتها متوجهة إلى الهند في زيارة تستغرق يومين، قالت بيربوك أمس الأحد إنها ستركز في محادثاتها على "المهام الأكثر إلحاحا في عصرنا وهي احتواء أزمة المناخ وحفظ نظامنا الدولي القائم على قواعد".



وتأتي الزيارة على خلفية الحرب الروسية ضد أوكرانيا وتداعياتها، فضلا عن السلوك الدولي العدواني المتزايد للصين.



وتعتزم بيربوك خلال زيارتها أيضا توقيع اتفاقية تتعلق بالتنقل في الهند، والتي تهدف إلى تسهيل الدراسة والبحث والعمل لمواطني البلدين في البلد الآخر.