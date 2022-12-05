يايا توريه: فوز السعودية على الأرجنتين هو كبرى مفاجآت المونديال

أشاد أسطورة كرة القدم الإيفوارية يايا توريه ببطولة كأس العالم قطر 2022 داخل وخارج الاستادات.

وأبدى توريه إعجابه بالإثارة التي تشهدها مباريات المونديال، وبالتنظيم المبهر للبطولة وأجوائها المثالية التي تناسب العائلات، والأنشطة الترفيهية المتنوعة التي تستمتع بها الجماهير في كل مكان.

وسلَّط النجم يحيى توريه، الذي شارك في ثلاث نسخ مونديالية مع منتخب بلاده كوت ديفوار، الضوء على انتصار المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني.

ووصف نجم برشلونة ومانشستر سيتي السابق فوز السعودية على الأرجنتين بكبرى مفاجآت المونديال حتى الآن.

وقال: "كانت مباراة لا تصدق، لقد نجح هيرفي رينارد، الذي كان مدرباً لى عندما كنت ألعب ضمن صفوف منتخب بلادي، في تحقيق انتصار تاريخي للسعودية".

وتابع: "دائماً ما نشهد في كل مونديال، منتخباً من الفرق متوسطة المستوى يعبر عن نفسه بقوة ويترك بصمة لا تنسى. أنا سعيد بما حققته السعودية؛ لأنها منتخب عربي."

يشار إلى أن النجم الإيفواري يحيى توريه، شارك مع منتخب بلاده في ثلاث نسخ متتالية هي ألمانيا 2006 وجنوب أفريقيا 2010 والبرازيل 2014، وهي المرات الثلاث التي شارك فيها منتخب كوت ديفوار في كأس العالم.