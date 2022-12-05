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مجلس النواب ينظر 3 اتفاقيات لتنمية استكشاف البترول

صفاء عصام الدين وأحمد عويس
نشر في: الإثنين 5 ديسمبر 2022 - 1:35 م | آخر تحديث: الإثنين 5 ديسمبر 2022 - 1:35 م

بدأ مجلس النواب مناقشة ثلاث اتفاقيات موقعة بين مصر وجهات خارجية وأجنبية، بشأن تعاقدات لاستكشاف البترول.

وتضمنت الاتفاقيات التي سناقشها المجلس خلال الجلسة العامة اليوم، مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إنرجين إيجيبت ليمتد وشركة إينا إندستريا نافتا دي. دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق بير النص بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

كما يناقش مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب رأس قطارة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

وينظر أيضًا مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كويت إنرجي إيجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية برج العرب بالصحراء الغربية (ج.م.ع).


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