يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، غدا الثلاثاء، اجتماع مشترك بين الجامعة العربية والأمم المتحدة على مستوى كبار المسؤولين لدعم الصومال في مواجهة موجة الجفاف.

يأتي عقد الاجتماع بهدف تنسيق جهود المنظمات العربية والأممية لمواجهة خطر المجاعة في الصومال بعد أن وصل عدد المتضررين من الجفاف لنحو 7.8 مليون شخص.

وكان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، قال في مؤتمر صحفي مؤخرا "إن الصومال يواجه أزمة جفاف حادة تعتبر الأسوأ التي تضرب البلاد منذ عدة عقود حيث هناك شحا في الأمطار منذ 5 سنوات أدى إلى أن نحو 7.8 مليون شخص أي نصف الشعب الصومالي يعيش في أزمة جفاف وهي أحد مظاهر التغيرات المناخية".

وأوضح أن الأزمة أدت لنزوح مليون شخص يبحثون عن أي موارد غذائية ولا يمكن أن تقف الجامعة العربية مكتوفة الأيدي أمام هذا الوضع.