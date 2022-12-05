السيسي يوجه بإنشاء صندوق لصيانة المباني في المجتمعات السكنية الجديدة: لازم نكون مع الناس

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء صندوق يكون معنيا بصيانة المباني في المجتمعات السكنية الجديدة التي أنشاتها الدولة للمواطنين.

وقال، خلال افتتاح مشروع محور التعمير وعدد من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين: "في مناطق بشاير الخير وأهالينا والأسمرات، الحكومة بتاخد فلوس مقابل الصيانة.. لو السكن ده إيجار، هتكون القيمة ستة أضعاف".

وشدد الرئيس على ضرورة إنشاء صندوق في هذا الصدد، مضيفا: "لازم نعمل صندوق المباني وتكون الفلوس دي لها مصارف محددة ومحدش يقرب منها ويكون تحت إشراف رئيس الوزراء".

وأشار إلى ضرورة أن تكون صيانة هذه المناطق تحت إدارة صندوق خاص بها، بالتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني.

وتابع: "دورنا مش بس نوفر شقق للناس.. دي مجرد خطوة لكن فيه خطوات تانية وهي المساهمة في تطوير هذه المجتمعات.. لازم نكون مع الناس ونخلي بالنا منهم".