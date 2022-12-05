7 نصائح لتجنب جفاف اليدين والقدمين في فصل الشتاء

تميل البشرة إلى الجفاف خلال فصل الشتاء بسبب الطقس البارد، وتصبح جافة وبلا حياة، وتبدو متفاوتة وباهتة، خاصة على اليدين والقدمين.

ويصبح جلد اليدين والقدمين جافًا ومتقشرًا وخشنًا وقد يبدأ في الحكة والتشقق، لذا نشر موقع "هيلث شوتس" مجموعة من المعلومات حول كيفية علاج جفاف اليدين والقدمين؟

نصائح للتعامل مع جفاف اليدين والقدمين خلال فصل الشتاء:

1. رطب يديك

يجب الحرص على ترطيب اليدين في كل مرة بعد غسلها، للمساعدة في استعادة الرطوبة الطبيعية للجلد، حيث تتوفر مجموعة متنوعة من المرطبات في السوق والعديد منها مصمم خصيصًا لليدين والقدمين، ويمكن أن تساعد أيضًا العديد من الزيوت مثل زيت جوز الهند في الحصول على نتائج مماثلة.

2. العلاج بين عشية وضحاها يستحق المحاولة

يمكن للأشخاص الذين يعانون من جفاف اليدين والقدمين تجربة العلاجات الليلية للحصول على نتائج أفضل، وذلك عن طريق وضع كميات وفيرة من الكريمات أو المستحضرات المرطبة على اليدين ثم تغطيتها بالجوارب أو القفازات، حيث تساعد الأغطية على امتصاص أفضل للمرطب في الجلد مما يمنح اليدين نعومة ونضارة في الصباح.

3. حماية الجلد

على الرغم من أن أشعة الشمس الشتوية ليست قاسية حقًا، فإن حماية الجلد من الآثار الضارة للشمس أمر ضروري في فصل الشتاء، لأنه يمكن أن يجفف الجلد ويسبب الحروق ويؤدي إلى مشاكل صحية أخرى أكثر خطورة، لذلك يجب التأكد من حماية جميع مناطق الجسم من التعرض الطويل لأشعة الشمس ولا تستثنى اليدين من ذلك.

4. استخدم الصبار

يحتوي الصبار على العديد من الفوائد الصحية، وهو عنصر شائع في منتجات العناية بالبشرة بسبب خصائصه كمضادات حيوية ومضادة للالتهابات، ويمكن استخدامه على البشرة كمرطب طبيعي بدون أي آثار جانبية.

5. تجنب استخدام الصابون

غالبًا ما تكون المواد الكيميائية الموجودة في الصابون مسؤولة عن تأثير تجفيف اليدين، لذلك يجب على الأشخاص محاولة تجنب غسل أيديهم بشكل مفرط بالصابون أو الحد منه حتى لا يجفوا.

6. ارتداء القفازات عند الاستعمال المفرط للماء

يؤدي التعرّض المفرط للماء إلى إزالة الزيوت الطبيعية من الجلد، مما يجعل يديك جافة وباهتة، ولكن تساعد القفازات المطاطية على منع جفاف اليدين عند غمرها في الماء لفترة طويلة.

7. تجنب استخدام مجففات الهواء

تعتبر مجففات الهواء الساخن طريقة ممتازة لتجفيف يديك في ثوانٍ، ولكنها تميل إلى تجفيف الجلد ويمكن للهواء الجاف الساخن بشكل خاص أن يجفف اليدين بشكل مفرط، لذلك فإن أفضل طريقة هي استخدام المناشف الورقية إن أمكن.

https://www.healthshots.com/how-to/how-to-treat-dry-hands-and-feet-in-winter-here-are-7-tips/