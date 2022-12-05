تدريب عدد من الموظفين على التحول الرقمي بمركز بلاط في الوادي الجديد

أعلن الدكتور ياسر محمود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط في الوادي الجديد، تدريب 15 شخصا من رؤساء الأقسام بديوان عام مركز ومدينة بلاط على التحول الرقمي، من خلال دورة تدريبية نفذت بالتعاون مع إحدى جمعيات تنمية المجتمع ببلاط.



وأكد أن الدورة تعد الثانية في ظل تحول جميع المؤسسات والهيئات للعمل بالتحول.



وقال إن الهدف من تدريب العاملين بالوحدة المحلية هو تقديم خدمة متميزة للمواطنين من أبناء المركز خلال الفترة القادمة، والتدريب يتم في ظل التعاون بين بيت تكنولوجيا المعلومات بإحدى جمعيات تنمية المجتمع المحلي ببلاك، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإحدى الشركات التكنولوجية، وأدى المتدربون الاختبارات بعد الانتهاء من البرنامج التدريبي.



وحصل المتدربون على شهادة معتمدة من وزراة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإحدى شركات التكنولوجيا.