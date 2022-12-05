يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الاثنين، طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وذكرت الهيئة- في بيان، اليوم الأحد- أنه من المتوقع ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما يتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة على فترات متقطعة، ونشاط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأضافت أنه من المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 23 15

العاصمة الإدارية 23 14

6 أكتوبر 23 14

بنها 23 15

دمنهور 23 14

كفر الشيخ 23 14

المنصورة 24 14

دمياط 22 15

بورسعيد 22 15

الإسماعيلية 24 12

السويس 24 15

الزقازيق 24 13

شبين الكوم 24 14

طنطا 23 14

شلاتين 27 20

الإسكندرية 22 14

العلمين الجديدة 22 14

وادي النطرون 23 15

مطروح 22 12

السلوم 21 10

سيوة 22 08

العريش 23 14

رفح 22 14

الطور 25 14

كاترين 18 05

رأس سدر 27 16

نخل 21 04

طابا 22 14

نويبع 24 14

حلايب 26 20

شرم الشيخ 26 18

الغردقة 27 17

مرسى علم 28 17

الفيوم 23 11

بني سويف 24 10

المنيا 23 10

أسيوط 24 10

سوهاج 24 11

قنا 25 12

الأقصر 26 12

أسوان 27 13

الوادي الجديد 26 08

أبوسمبل 28 14

أبو رماد 26 20

رأس حدربة 25 20