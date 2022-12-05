تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال قطاع التواصل الثقافي وبالتعاون مع الصالون البحري، الأمسية الشعرية للشاعر المصري الدكتور أحمد تيمور، وذلك مساء غد الثلاثاء، بقاعة المحاضرات بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.



وتتضمن الأمسية إلقاء مجموعة من القصائد الشعرية.



يذكر أن الشاعر أحمد تيمور جمع بين الشعر والطب، وبالرغم من كونه طبيب ورئيس قسم الأمراض المتوطنة بكلية طب جامعة الأزهر، لكنه له باعًا طويلا في الشعر، وله حوالي عشرة دواوين شعرية منها ديوان "ثنائية الطفو والغرق" وديوان "امرأة من خزف وخرافة" و"قليل من الحب لا يصلح" و"شجرة توت اسمي" و"مرثية عربية أخرى" و"احتمالات الحلم والمرأة".



ويأتي هذا الحفل في إطار اهتمام مكتبة الإسكندرية بنشر الوعي والثقافة، وكذلك تقديم الفنون ال