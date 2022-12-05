 كييف: موسكو استخدمت 70 صاروخا من طراز كروز في ضرباتها الأخيرة ضد أهداف أوكرانية - بوابة الشروق
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كييف: موسكو استخدمت 70 صاروخا من طراز كروز في ضرباتها الأخيرة ضد أهداف أوكرانية

كييف (د ب أ)
نشر في: الإثنين 5 ديسمبر 2022 - 11:28 م | آخر تحديث: الإثنين 5 ديسمبر 2022 - 11:28 م
استخدم الجيش الروسي ما يقرب من 70 صاروخا من طراز كروز، خلال شنه لموجة جديدة من الهجمات ضد أهداف في أوكرانيا، اليوم الاثنين، وفقا لقوات الدفاع الجوي الأوكرانية.

وبحسب بيان لقوات الدفاع الجوي الأوكرانية على حسابها على التليجرام، تم إطلاق عدد ضخم من الصواريخ بواسطة قاذفات القنابل الاستراتيجية من مسافة بعيدة، فوق بحر قزوين.

كما ذكر البيان أنه تم إطلاق 22 صاروخا موجها من طراز كاليبر من سفن في مياه البحر الأسود.

وقال البيان إن الدفاعات الجوية الأوكرانية تصدت لمعظم الهجمات، وأضاف "تم إسقاط أكثر من 60 قذيفة صاروخية أطلقها الغزاة".

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