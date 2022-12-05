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قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إنه للمرة الأولى سيتم تصنيع قضبان السكك الحديدية في مصر قريبا.

وأضاف الوزير، خلال فعاليات افتتاح محور التعمير بالإسكندرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أن القطاع الخاص المصري بالتحالف مع شركة سينمز سيتولى توفير القطارات والأنظمة التي تشغلها الدولة في الخطوط القائمة، وذلك على خط القطار الكهربائي السريع بورسعيد - أبو قير.

وذكر أن الدولة لن تتحمل أي تكلفة أو ضمانات مالية في هذا الخط، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي في منح دور كبير للقطاع الخاص.

ومحور التعمير بالإسكندرية يمتد بطول 35 كم من تقاطعه مع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي حتى طريق سيدي كرير / مطار برج العرب بواقع 9 حارات مرورية لكل اتجاه.

ويعتبر محور التعمير الجديد إضافة ونقلة نوعية ضخمة من شأنه أن يفتح آفاقا تنموية جديدة لمنطقة غرب محافظة الإسكندرية بكاملها ويزيد من حيزها العمراني.

ويربط المحور، ميناء الدخيلة بالطريق الصحراوي والطريق الدولى الساحلي ومدينة برج العرب، وليصبح شرياناً تنموياً حيوياً لربط الإسكندرية بمدينة العلمين الجديدة عبر الطريق الساحلي.