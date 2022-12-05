اللواء العزازي: تنفيذ مشروعات استثمارية تستهدف صغار وكبار الشركات والمستثمرين

قال اللواء أحمد عزازي مدير المشروعات القومية الكبرى بالقوات المسلحة، إن المشروعات الحضارية التي يتم تنفيذها هي خير شاهد على استمرار مسيرة التنمية.

وأضاف خلال فعاليات افتتاح محور التعمير بالإسكندرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أنه جار تنفيذ ومخطط البدء في العديد من المشروعات الاستثمارية التي تستهدف صغار وكبار الشركات والمستثمرين في الإسكندرية وخارجها، بجميع مجالات الاستثمار سواء العقاري أو الفندقي أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو الترفيهي.

ولفت إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تتولى الإشراف على هذه المشروعات، بالتعاون مع جميع مؤسسات وأجهزة الدولة.

ومحور التعمير بالإسكندرية يمتد بطول 35 كم من تقاطعه مع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي حتى طريق سيدي كرير / مطار برج العرب بواقع 9 حارات مرورية لكل اتجاه.

ويعتبر محور التعمير الجديد إضافة ونقلة نوعية ضخمة من شأنه أن يفتح آفاقا تنموية جديدة لمنطقة غرب محافظة الإسكندرية بكاملها ويزيد من حيزها العمراني.

ويربط المحور، ميناء الدخيلة بالطريق الصحراوي والطريق الدولى الساحلي ومدينة برج العرب، وليصبح شرياناً تنموياً حيوياً لربط الإسكندرية بمدينة العلمين الجديدة عبر الطريق الساحلي.