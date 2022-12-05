الجوازات السعودية تصدر توضيحا بشأن كفالة أبناء الوافدين

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أصدرت مديرية الجوازات السعودية توضيحا يخص كفالة أبناء الوافدين، ذكورا وإناثا، عقب بلوغهم 25 عاما.



ووفقا لجريدة "عكاظ" السعودية فقد أكدت المديرية العامة للجوازات أن نقل كفالة التابعين الذكور يكون إلزاميا عند بلوغهم 25 عاماً.



وبالنسبة للإناث فقد اشترطت ضرورة "وجود إثبات عدم زواج لتتمكن من تجديد هوية مقيم على والدها"، بحيب وكالة "سبوتنيك" الروسية.



واشترطت الجوازات السعودية كذلك، في حال رغبة الوافد في تجديد هوية مقيم لأولاده فوق الـ 21 عاما، أن يرفق المشهد الدراسي، في حين تلزم التعليمات بإجراء نقل الخدمات للتابعين الذكور عند بلوغ سن 25 عاماً.