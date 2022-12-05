 الجوازات السعودية تصدر توضيحا بشأن كفالة أبناء الوافدين - بوابة الشروق
الإثنين 5 ديسمبر 2022 10:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟
النتـائـج تصويت

الجوازات السعودية تصدر توضيحا بشأن كفالة أبناء الوافدين

وكالات:
نشر في: الإثنين 5 ديسمبر 2022 - 10:30 م | آخر تحديث: الإثنين 5 ديسمبر 2022 - 10:30 م
أصدرت مديرية الجوازات السعودية توضيحا يخص كفالة أبناء الوافدين، ذكورا وإناثا، عقب بلوغهم 25 عاما.

ووفقا لجريدة "عكاظ" السعودية فقد أكدت المديرية العامة للجوازات أن نقل كفالة التابعين الذكور يكون إلزاميا عند بلوغهم 25 عاماً.

وبالنسبة للإناث فقد اشترطت ضرورة "وجود إثبات عدم زواج لتتمكن من تجديد هوية مقيم على والدها"، بحيب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

واشترطت الجوازات السعودية كذلك، في حال رغبة الوافد في تجديد هوية مقيم لأولاده فوق الـ 21 عاما، أن يرفق المشهد الدراسي، في حين تلزم التعليمات بإجراء نقل الخدمات للتابعين الذكور عند بلوغ سن 25 عاماً.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك