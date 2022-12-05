أوضح أسطورة كرة القدم البرازيلية، زيكو، أهمية تواجد نيمار في صفوف راقصي السامبا، وكيف يستفيد المنتخب البرازيلي من ذلك.

البعض يرى أن غياب نيمار لن يكون مؤثرا، في ظل امتلاك البرازيل قوة هجومية ضاربة، وذلك بعد تعرضه للإصابة في المباراة الأولى أمام صربيا، وغيابه عن المواجهتين التاليتين في دور المجموعات.

وقال زيكو في تصريحات لموقع «فيفا بلس»: «عندما يتواجد نيمار يجذب كل الأنظار إليه، الأمر الذي يفتح المساحات لباقي اللاعبين، ويمنحهم فرصة أكبر لإتمام عملهم».

وأضاف: «أما في عدم وجوده، فيتوجب على كل لاعب أن يجد طريقة للفوز بالمباراة.. البعض يعتقد أن غياب نيمار غير مؤثر، لكنه ليس كذلك.. البرازيل قادرة على التتويج بكأس العالم، وسيكون من الجيد مشاركة نيمار، فهو يمثل قطعة الكرز أعلى الكعكة».

وأوضح: «يمكننا النظر إلى كريستيانو رونالدو وميسي، فهما لاعبان لهما تأثير مشابه لنيمار، سواء كانا في حالة جيدة أو سيئة.. فبإمكانهما حسم المباراة في أي لحظة، ويتسببان في قلق للخصوم وفتح المساحات للأخرين.. وهذا سبب أهمية نيمار للسليساو».

البرازيل تواجه كوريا الجنوبية، في التاسعة من مساء اليوم، الإثنين، ضمن منافسات ثمن نهائي المونديال، وهي المباراة التي قد تشهد عودة نيمار للمشاركة من جديد.