خرج جثمان الشهيد الفلسطيني عمر مناع، الذي استشهد صباح اليوم، برصاص قوات الاحتلال بمخيم دهيشة، ليتم إلقاء نظرة الوداع عليه من قبل أسرته ثم يوارى الثرى في مقابر الشهداء ببيت لحم.



وقالت قناة الغد، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي علي عدد من الفلسطينيين فأصيب عدد منهم من بينهم إصابتين خطيرتين كان عمر مناع منهم حيث وصل إلى مستشفى الحسين وحاول الأطباء إسعافه لكنه استشهد متأثرا بإصابته.



بدورها، أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي الإضراب العام والشامل حدادا على الشهيد عمر منا.



ومن المتوقع اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال والشباب الفلسطيني في المدخل الشمالي للمدينة بعد استشهاد مناع واعتقال 3 آخرين من بينهم شقيقه يزن مناع، والذي اقتادته قوات الاحتلال معصوب العينين.



