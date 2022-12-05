تتواصل المناورة التدريبية المختلطة (حارس الجنوب)، والتي بدأت في الثالث من ديسمبر الجاري وتنعقد دوريا كل عام بين القوات المسلحة ونظيرتها السودانية.



وقالت وكالة الأنباء السودانية "سونا" (رسمية)، إن الدورة تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوتين من خلال تنفيذ تدريبات خاصة في مجالات تطوير وتأمين الحدود المشتركة وتحقيق التجانس في التدريب العملي وتوحيد المفاهيم العسكرية والسرعة في تنفيذ المهام المخططة.



وتستمر المناورة حتى 17 ديسمبر الجاري وتشترك فيها قوة من قوات حرس الحدود، وعناصر من الفرقة 19 مشاة من الجيش السوداني، وتنتهي الفعاليات بيوم ختامي يحضره قادة من الجانبين.