 روسيا: لا يمكن الحديث عن تسليم محطة زابوروجيا لأي طرف ثالث - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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روسيا: لا يمكن الحديث عن تسليم محطة زابوروجيا لأي طرف ثالث

أ ش أ
نشر في: الإثنين 5 ديسمبر 2022 - 11:33 م | آخر تحديث: الإثنين 5 ديسمبر 2022 - 11:33 م

ذكرت وزارة الخارجية الروسية أنه لا يمكن الحديث عن تسليم محطة زابوروجيه الذرية لأي طرف ثالث، أو رفع السيطرة الروسية عنها، لأنها على أرض أصبحت روسية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - وفقا القناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الإثنين - إنه لا يمكن أي حديث عن إخراج محطة زابوروجيه الذرية من السيطرة الروسية أو تسليمها لأي طرف ثالث، موضحة أن "المحطة تقع على الأراضي الروسية وتخضع للإدارة الروسية بالكامل".

وأضافت: "ننطلق من أننا نحن الطرف الوحيد القادر على ضمان سلامة المحطة النووية".

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