الرصاص معدن ثقيل رمادي مائل للزرقة موجود بكميات ضئيلة في البيئة، وفي العديد من الأطعمة.

ويوجد عنصر الرصاص في الصخور والمياه والتربة، في حين أن تركيزه عادة ما يكون أقل من أن يثير مخاوف صحية لأن الناس هم الأكثر عرضة للتعرض للرصاص من خلال تلوث الهواء واستهلاك الطعام ومياه الشرب، لكن استخدامه في أدوات التجميل يشكل خطورة على الإنسان، فلماذا يحدث ذلك؟

* لماذا يستخدم الرصاص في مستحضرات التجميل؟

الرصاص عنصر من الطبيعة، عبارة عن أكاسيد الحديد، وهي أصباغ ملونة تستخدم في مجموعة متنوعة من مستحضرات التجميل الملونة التي يتم استخراجها من الأرض، وبالتالي تحتوي على آثار من الرصاص تنتقل إلى الإنسان.

ومع ذلك من المفترض أن يتم فحص جميع الملونات المستخدمة في صناعة منتجات التجميل بحثًا عن مستويات المعادن الثقيلة، وعدم بيعها للمصنعين، حيث تتجاوز المستويات القليلة المتفق عليها بحسب كل دولة حول العالم.

وينصح أطباء التجميل النساء بالبعد عن المستحضرات مجهولة المصدر وغير المعروف مكونات صناعتها تجنبا للإصابة بنسبة عالية من الرصاص في الدم.

*مشكلات للجسم يسببها الرصاص

بحسب صحيفة "انديان إكسبرس"، عندما يمتص جسم الإنسان الرصاص الموجود في أحمر الشفاه، فإنه يتوزع على الدم والأنسجة الرخوة والعظام، وإذا كانت هناك كمية زائدة من الرصاص تحدث المشكلات الآتية:

تؤثر على القلب وتسبب ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية

تحدث تسمم عصبي وهي مشكلة تم ربطها بمشكلات التعلم واللغة والسلوك

انخفاض الخصوبة عند الرجال والنساء.

التغيرات الهرمونية وعدم انتظام الدورة الشهرية.