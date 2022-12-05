انطلاق جلسات محاكمة المتهمين بتنفيذ أعمال إرهابية في بروكسل اليوم

تبدأ اليوم الاثنين، جلسات الاستماع في المحاكمة المتعلقة بالتفجيرات التي نفذها إسلاميون في بروكسل عام 2016، والتي لا يزال ضحاياها يعانون من آثارها الجسدية والصدمات النفسية.



وقالت كريستيل جيوفانيتي (37 عاما) لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أنه بعد أكثر من ست سنوات، ما زالت المحنة تضع عبئا إضافيا كبيرا على حياتها، مردفة: "لم أكن أتوقع ذلك في حينها".



وكانت جيوفانيتي تستقل المترو في وقت الذروة الصباحية في يوم 22 مارس 2016 عندما انفجرت قنبلة في العربة المجاورة، وذلك بعد حوالي ساعة من انفجار قنبلتين في مطار بروكسل.



يذكر أن جيوفانيتي واحدة من بين أكثر من 900 مدعي مدني يشاركون في محاكمة عشرة من المشتبه بهم بتهم تشمل القتل باستخدام الإرهاب والشروع في القتل بالإرهاب والمشاركة في أنشطة منظمة إرهابية.



فيما قال لويس فاناردوا، 38 عاما، إنه قلق بشأن اضطراره إلى مواجهة الجناة المزعومين عندما يذهب للإدلاء بشهادته إلى جانب أكثر من 370 شاهدا.



وكان فاناردوا قد فقد صديقته المولودة في السويد، ماي أتليجريم، في الهجوم.



وظلت أتليجريم في عداد المفقودين لعدة أيام بعد وقوع التفجير، بينما كان فاناردوا ينتقل بين المستشفيات أملا في العثور عليها على قيد الحياة.



وفي الوقت نفسه، يهتم الممرض جيتان مولمان "52 عاما" بشدة بمتابعة المحاكمة، التي من المتوقع أن تستمر لحوالي تسعة أشهر. وكان الأمر قد انتهى بمولمان بتقديم الإسعافات الأولية لعشرات الضحايا الذين فروا من الانفجار في المترو.



وخلفت التفجيرات الانتحارية 32 قتيلا و100 مصاب في وقت كانت فيه أوروبا في حالة تأهب بسبب هجمات سابقة.يذكر أن أبرز المتهمين في القضية هو صلاح عبد السلام، الذي سبق أن حكم عليه بالسجن مدى الحياة في يونيو الماضي لتورطه في هجمات في باريس في نوفمبر 2015.