حي شبرا يشن حملة مكبرة على المخابز والمحال التجارية لمواجهة الغلاء

شن محمد عبدالوهاب، رئيس حي شبرا، شمال محافظة القاهرة، حملة تفتيشية مكبرة، بالتنسيق مع أجهزة الطب البيطري والوقائي وإدارة التموين، ولفيف من قيادات المتابعة الميدانية ورجال الحى.



وأوضح عبدالوهاب، اليوم الإثنين، أنه تفقد المجمعات الاستهلاكية والمحلات التجارية والجزارة والدواجن للكشف على السلع الغذائية وتاريخ إنتاجها، مشددًا على محاربة الغلاء ومراجعة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.



وأكد رئيس حى شبرا، المرور على المخابز البلدية لمتابعة منظومة العيش ومراجعة وزن رغيف الخبز، وذلك لمحاربة الأسواق السوداء، والحد من جشع التجار، منوهًا بتجريد الأرصفة ورفع الحواجز الأسمنتية والحديدية ومخلفات الرتش من شارع أحمد حلمى.