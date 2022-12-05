صحيفة: دول الاتحاد الأوروبي ناقشت مع المفوضية إعداد حزمة العقوبات التاسعة

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قالت صحيفة Politico، إن دول الاتحاد الأوروبي ناقشت مع المفوضية الأوروبية إعداد الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية، أن ممثلي المفوضية الأوروبية ناقشوا خلال يومي العطلة الأسبوعية، مع ممثلي دول الاتحاد الأوروبي إعداد الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا.

ووفقا للصحيفة، تم الاقتراح خلال المناقشات، إضافة 180 بندا جديدا إلى قوائم العقوبات

وحسب المعلومات المتوفرة لدى الصحيفة، يجري بحث اتخاذ تدابير في المجالات التكنولوجية والمالية والإعلامية.

وأعرب العديد من المحاورين الذين تحدثت معهم الصحيفة، عن ثقتهم في أنه سيكون من الممكن الاتفاق على تدابير جديدة "بشكل سريع نسبي".