إزالة 128 حالة تعد وتحرير 254 محضر إشغال طريق خلال نوفمبر بالمنيا

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وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال النظافة والإنارة ورفع الإشغالات ورصد حالات التعديات بمختلف أشكالها على أملاك الدولة.

وأشار إلى إزالة 128 حالة تعد وصيانة وتركيب 35 كشاف إنارة وشد أسلاك كهربائية بطول 650 مترا ورفع 600 طن من المخلفات وتحرير 254 محضر إنذار إشغال طريق ومخالفة أعمال خلال شهر نوفمبر.

ومن جانبه، كلف الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا، رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بالمتابعة المستمرة لأعمال النظافة والانارة ومتابعة أعمال البناء المخالفة للقوانين الوزارية.

ورفع قسم البيئة التابع للوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل 600 طن من التراكمات والمخلفات المتواجدة بالقرية ومن نقاط التجمع بالقرى التابعة لها لإضافة مظهر جمالي وتم تحرير 49 محضر إنذار إشغالات وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمعيشة في بيئة نظيفة صحية.

وفي سياق متصل واصل قسم الإنارة أعماله بصيانة 8 كشافات إنارة وتركيب 9 أعمدة إنارة وتم شد أسلاك كهربائية بطول 650 مترا، تجنبا للحوادث وحفاظا على أرواح المواطنين .

ورصد قسم التنظيم 128 حالة تعد على أرض زراعية بمساحة 3 أفدنة، و23 قيراطا و13 سهما وتعديات على أملاك الدولة بمساحة 430 مترا تقريبا وتحرير 205 محاضر مخالفة أعمال تطبيقا للقانون 119 وذلك خلال شهر نوفمبر 2022.