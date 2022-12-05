كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة، أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، قرّر إغلاق وحدة حضانات للأطفال المبتسرين في مركز أبوقرقاس بمحافظة المنيا، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالك الوحدة والعاملين بها، لإحالتهم إلى النيابة العامة، لانتحالهم صفة التمريض.

وبيّن المصدر، لـ"الشروق"، أن الوزير وجه بتكثيف الحملات التفتيشية الاستباقية، على جميع المراكز الطبية الخاصة والأهلية، ومراجعة حصول العاملين بها على تراخيص مزاولة المهن الطبية.

يأتي ذلك القرار عقب رصد مقطع فيديو متداول بوسائل التواصل الاجتماعي، لقيام أحد منتحلي مهنة التمريض بعمل يهدد حياة أحد الأطفال، ما دفع وزارة الصحة لسرعة التدخل.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يرصد "رهان" شخصين على تركيب أحدهما "كانيولا علاجية" لأحد الأطفال حديثي الولادة، عمره يوم واحد، وهو معصوب العينين؛ ما أثار غضب الكثيرين لتعريض حياة الرضيع للخطر.