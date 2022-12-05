موسكو تتهم كييف بشن هجمات على اثنين من مطاراتها العسكرية

ألقت روسيا باللوم على أوكرانيا، اليوم الاثنين، في الهجمات التي استهدفت مطارين عسكريين روسيين، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.

وقالت وزارة الدفاع في موسكو مساء اليوم الاثنين: "في صباح اليوم الموافق 5 ديسمبر، حاول نظام كييف مهاجمة المطارين العسكريين "دياجيليفو" في منطقة "ريازان" و"إنجلز" في منطقة "ساراتوف" بطائرات مسيرة تفاعلية من الإنتاج السوفيتي لتعطيل الطائرات الروسية بعيدة المدى".

وفي وقت سابق، ألمحت كييف إلى تورطها في هذه العملية.

وأكد الجيش الروسي مقتل ثلاثة جنود ونقل أربعة آخرين مصابين إلى المستشفى. ولكن القاذفات بعيدة المدى أصيبت بأضرار هامشية فقط ويرجع الفضل في ذلك بشكل جزئي إلى استخدام الدفاعات المضادة للطائرات.

وشنت روسيا مرة أخرى هجمات صاروخية شديدة على أوكرانيا في فترة ما بعد الظهر. وفي حين أعلنت كييف في وقت لاحق أنه تم التصدي لمعظم الصواريخ، أعلنت موسكو نجاح الهجوم: "لقد تحقق هدف الضربة الجوية.. لقد تم إصابة جميع الأهداف الـ 17 المحددة."

ولم يتسن التأكد من تلك المعلومات بشكل مستقل.