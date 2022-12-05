 رئيس الوزراء الماليزي: أعضاء مجلس الوزراء وافقوا على خفض رواتبهم بنسبة 20% - بوابة الشروق
الإثنين 5 ديسمبر 2022 2:17 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟
النتـائـج تصويت

رئيس الوزراء الماليزي: أعضاء مجلس الوزراء وافقوا على خفض رواتبهم بنسبة 20%

كوالالمبور - د ب ا
نشر في: الإثنين 5 ديسمبر 2022 - 1:05 م | آخر تحديث: الإثنين 5 ديسمبر 2022 - 1:05 م
قال رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، إن أعضاء مجلس الوزراء وافقوا على خفض رواتبهم بنسبة 20% لحين وصول البلاد للتعافي الاقتصادي.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية عن إبراهيم القول، إن هذا الإجراء يمثل جزءا من بادرتهم المتمثلة في إدراك الأوقات الصعبة التي يواجهها الكثيرون حاليا.

وأضاف: "خفض الرواتب سوف يتم تطبيقه طالما استمرت ماليزيا في التعافي اقتصاديا".

وأوضح في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين أن هذا يظهر أن الوزراء يهتمون بمعيشة المواطنين.

ولدى سؤاله عما إذا كان سوف يتم تطبيق خفض الرواتب طوال فترة عمل الحكومة لمدة خمسة أعوام، أجاب إبراهيم أن الفترة يمكن أن تتراوح ما بين ثلاثة إلى خمسة أعوام، بناء على الوضع.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك