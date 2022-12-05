رئيس الوزراء الماليزي: أعضاء مجلس الوزراء وافقوا على خفض رواتبهم بنسبة 20%

قال رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، إن أعضاء مجلس الوزراء وافقوا على خفض رواتبهم بنسبة 20% لحين وصول البلاد للتعافي الاقتصادي.



ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية عن إبراهيم القول، إن هذا الإجراء يمثل جزءا من بادرتهم المتمثلة في إدراك الأوقات الصعبة التي يواجهها الكثيرون حاليا.



وأضاف: "خفض الرواتب سوف يتم تطبيقه طالما استمرت ماليزيا في التعافي اقتصاديا".



وأوضح في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين أن هذا يظهر أن الوزراء يهتمون بمعيشة المواطنين.



ولدى سؤاله عما إذا كان سوف يتم تطبيق خفض الرواتب طوال فترة عمل الحكومة لمدة خمسة أعوام، أجاب إبراهيم أن الفترة يمكن أن تتراوح ما بين ثلاثة إلى خمسة أعوام، بناء على الوضع.