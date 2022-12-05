حبس عاطل ألقى مادة مشتعلة على شاب خلال سرقة منزل بالعجوزة

أمرت نيابة العجوزة بشمال الجيزة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بإلقاء مادة مشتعلة على شاب تعرض له خلال سرقة أحد المنازل بمنطقة ميت عقبة بالعجوزة.



وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.



وكشفت التحقيقات أن المتهم كان يسرق أحد المنازل بمنطقة ميت عقبة بالعجوزة، خلال مرور شاب من أحد سكان المنطقة شاهد المتهم هو يسرق، فحاول منعه والإمساك به ولكن المتهم ألقى عليه مادة مشتعلة أدت إلى تشويه ملامح وجهه، وحرر محضر بالواقعة.



كانت البداية بتلقي قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من المستشفى يفيد بتعرض شاب لبعض الحروق بالوجه، وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وتمكنت رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.