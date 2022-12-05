الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع المسؤولين بعد افتتاح محور التعمير

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التقط الرئيس عبد الفتاح السيسي، صورة تذكارية مع المسؤولين بعد افتتاحه محور التعمير "محور أبو ذكري" بمحافظة الإسكندرية.

ومحور التعمير بالإسكندرية يمتد بطول 35 كم من تقاطعه مع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي حتى طريق سيدي كرير / مطار برج العرب بواقع 9 حارات مرورية لكل اتجاه.

ويعتبر محور التعمير الجديد إضافة ونقلة نوعية ضخمة من شأنه أن يفتح آفاقا تنموية جديدة لمنطقة غرب محافظة الإسكندرية بكاملها ويزيد من حيزها العمراني.

ويربط المحور، ميناء الدخيلة بالطريق الصحراوي والطريق الدولى الساحلي ومدينة برج العرب، وليصبح شرياناً تنموياً حيوياً لربط الإسكندرية بمدينة العلمين الجديدة عبر الطريق الساحلي.