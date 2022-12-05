وارسو تنفي مطالبة شركة تعدين بولندية تمويل عمليات لإنتاج السلاح

نفت وزارة أصول الدولة في بولندا، اليوم الاثنين، وجود خطط لإشراك شركة "كيه جي إتش إم" البولندية لتعدين النحاس والفضة في تمويل عمليات إنتاج السلاح، مشددة على أن المعلومات التي ظهرت في الإعلام ليست صحيحة.

وجاء نفي الوزارة على حسابها في تويتر ردا على مقال نُشر في صحيفة "دزينيك جازيتا برافنا" البولندية بهذا الشأن.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن شركة "كيه جي إتش إم" المملوكة للدولة والمنتجة للنحاس، نفت في تغريدة منفصلة على تويتر، أنها تجري مفاوضات لتمويل عمليات إنتاج السلاح.

وقالت الصحيفة، اليوم الاثنين، إن بولندا تريد من "كيه جي إتش إم" الاستثمار في شركة ستتولى إنتاج السلاح في بولندا.

وقالت إن وزارة الدفاع ومكتب رئيس الوزراء ووزارة أصول الدولة في مباحثات بشأن الخطة.

ووفقا للصحيفة، تسرع بولندا عمليات الشراء العسكرية مؤخرا، وتخطط أيضا لإنشاء مصانع إنتاج بالبلاد بالتعاون مع شركاء أجانب، بما في ذلك كوريا، لتصنيع السلاح بنفسها.

وقالت "دزينيك جازيتا برافنا" إن تاديوز كوسينسكي، المسؤول عن تأمين التمويل للإنفاق العسكري، يجري مباحثات مع مؤسسات في الولايات المتحدة وكوريا واليابان، مشيرة إلى أن بولندا قد توقع على أول اتفاقيات تمويل في الأشهر المقبلة.