مجلس الشيوخ الياباني يعرب عن قلقه بشأن حقوق الإنسان في مناطق بالصين

تبنى مجلس الشيوخ الياباني، اليوم الاثنين، قرارا يعرب من خلاله عن قلقه بشأن أوضاع حقوق الإنسان في منطقة شينجيانج وهونج كونج، ومناطق أخرى بالصين.



وحث مجلس المستشارين، بدون ذكر اسم الصين، "حكومة الدولة المعنية"، على الإيفاء بمسؤوليتها بحيث يمكن للمجتمع الدولي تحديد حقيقة الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.



كما لم يوجه القرار اللوم مباشرة لبكين، التي تحتفل هي وطوكيو هذا العام بالذكرى الـ50 لتطبيع العلاقات الثنائية بينهما.



وذكر المجلس منطقة شينجيانج التي يتواجد بها أفراد الأويغور ذات الحكم الذاتي والتبت ومنغوليا الداخلية وهونج كونج، حيث أشار القرار إلى أن المجتمع الدولي أعرب عن "قلقه البالغ" بشأن وضع حقوق الإنسان في هذه المناطق، ويشمل ذلك انتهاكات حرية الديانة.



وأعرب وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي عن استعداده للسعي لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في هذه المناطق بالتعاون مع المجتمع الدولي، قائلا "من المهم أن تضمن كل دولة حقوق الإنسان والقيم العالمية الأخرى".