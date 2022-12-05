دينية البرلمان توصي بضرورة وجود حل عادل وسريع لمشكلة أملاك الوقف بمحافظة دمياط

ناقشت لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، اليوم، في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور أسامة العبد مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة رحاب مصطفى موسى، بشأن البيان الصادر عن هيئة الأوقاف المصرية بمحافظة دمياط بحصر أملاك الوقف من عقارات وأراض زراعية بجميع مدن ومراكز المحافظة والبالغ عددها (حوالي 849 وقف).



وقالت النائبة رحاب موسي ، مقدمة طلب الإحاطة أن هناك العديد من الأسر الأسر في محافظة دمياط يعيشون في أزمة حقيقية مع هيئة الأوقاف حتى وصلت النزاعات إلى المحاكم وصدر أحكام قضائية ضد البعض وحصل أخرون على براءة وفؤجي الأهالي ببيان صادر عن هيئة الأوقاف بمطقة دمياط متضمنا حصر أملاك الوقف وعقارات وأراضي زراعية بجميع مدن ومراكز دمياط.



وأضافت: علما بأن الأهالي يقيمون في منازلهم المقامه على هذه الأراضي ومن مئات السنين وتوارثها الأجيال ومنهم من يعمل بالزراعة ومهن بسيطة وبالأجر اليومي، وما قامت به الهيئة ينتج عنه توتر وقلق لدى المواطنين بالمحافظة ويهدد أمان واستقرار المواطن.



وتابعت: وبالرغم من وجود عقود ملكية مسجلة قديمة مستقرة وصادرة في مواجهة الأوقاف بموجب أحكام نهائية وتقارير خبراء ومع ذلك تم إيقافها وعدم الإعتراف بالعقود المسجلة بل إمتنع الشهر العقارى عن إجازة الطلبات بالقبول أو حتى رفع الدعاوى إلا بعد موافقة هيئة الأوقاف.



واشارت موسي إلى أن تعديلات قانون الشهر العقاري قانون رقم (114) لسنه (1946م) جاءت بقصد التيسيير على المواطنين لتسجيل وشهر المحررات الخاصة بالملكية؛ لمنع المنازعات حول الملكية ولاستقرار الملكية بشكل نهائي إلا أن القانون وتعديلاته شبه متوقف وغير مفعل من الناحية العملية؛ بسبب ما تدعيه وزارة الأوقاف من وجود حجج أوقاف توقف عملية الإشهار، رغم أن أغلب الحجج لا يمكن تطبيقها على الواقع وقد اندثرت معالمها على الطبيعة.



من جانبه، قال محمد حسني مدير عام الملكية العقارية في هيئة الأوقاف أنه يتم الأن حصر شامل لأملاك الأوقاف وهذا أمر طبيعي.



من جانبه، قال الدكتور أسامة العبد إنه لا بد من أن يكون هناك توازن بين السعر القديم والحديث، مؤكدا على ضرورة عدم المساس بأموال الأوقاف.



وطالب العبد بضرورة وجود حل يتناسب مع مطالب المواطنين وفي نفس الوقت يحرك الحالة الاقتصادية.



وأوصت لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، بضرورة وجود حل عادل وسريع لمشكلة أملاك الوقف بمحافظة دمياط، وأن من لدية عقود ملكية مسجلة يكون له محاسبة مختلفة عن من لا يملك عقد تمليك، ويكون هناك توزان بين السعر القديم والسعر الحديث وووجود نظرة لصغار الملاك.