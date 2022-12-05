أوكرانيا: الجنود الروس يستخدمون العنف الجنسي بصورة متزايدة كسلاح

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استنكر ممثل الادعاء العام الأوكراني اندري كوستين " الزيادة الكبيرة" في العنف الجنسي من جانب الجنود الروسي، ضمن الغزو المستمر لأوكرانيا.

وقال كوستين للصحف التابعة لمجموعة فونكه الألمانية الاعلامية وصحيفة أوست-فرانس الفرنسية، في تصريحات أطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) قبل نشرها اليوم الاثنين إن جميع الفئات الجنسية والعمرية تعرضت للعنف الجنسي.

واتهم كوستين الجنود الروس بتعمد استخدام العنف الجنسي كسلاح حرب " من أجل إذلال الأوكرانيين".

وأضاف" في الكثير من الحالات، يتعرض الأشخاص للاغتصاب والتعذيب، وبعد ذلك للقتل على يد الجنود الروس. وغالبا ما يقع الاغتصاب أمام الأقارب والأطفال".

وأوضح أن القادة الروس غالبا ما يأمرون بالاغتصاب أو يدعمونه على الأقل .

ولم يتسن التأكد من تصريحاته بصورة مستقلة.

وقال فينتسل ميشالسكي مدير الفرع الألماني لمنظمة هيومن رايتس ووتش إنه يرى توجها ممنهجا بشأن العنف، فيما يتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في نهاية شباط/فبراير الماضي.

وأضاف لصحف مجموعة فونكه الاعلامية " الاعمال الوحشية ضد المدنيين جزء من أساليب حرب الجنود الروس في أوكرانيا".

وأوضح" الاعمال العنيفة التي يرتكبها الجنود، وتشمل الاغتصاب، لا يعاقب القادة السياسيون والعسكريون الروس عليها. على العكس، القوات التي تتعامل بنوع من القسوة مازال يتم تكريمها".

ووفقا للادعاء العام الأوكراني، تم قتل نحو 8500 مدني في أوكرانيا منذ بدء الحرب منذ تسعة أشهر، بينهم 440 طفلا. كما أصيب أكثر من 11 ألف مدني.