دراسة: ارتباط الوجبات السريعة بـ29٪ من حالات ضعف النظر

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تكثر الدراسات المحذرة من النتائج الصحية للوجبات السريعة والحلويات، وكانت أحدثها دراسة كشفت ارتباط ٢٩٪ من حالات التغذية غير الصحية بحالات الإصابة بضعف البصر.

وذكرت صحيفة ديلي إكسبرس أن فريقا من جامعة هارفارد استعرض استبيانات لـ١٠ آلاف شخص وتبين تزايد حالات ضعف البصر بشدة بين سيئ التغذية.

وتعني الدراسة بالتغذية السيئة والتي ارتبطت بضعف البصر التغذية التي تقوم على الوجبات السريعة والحلويات.

وقال إي جي كولي، أحد المشرفن على الدراسة إن العلاقة معقدة بين التغذية السيئة وضعف البصر وتحتاج لدراسة.

ويذكر أن دراسة سابقة لجامعة بريستول تضمنت فتاة عمرها ١٧ سنة أصيبت بضعف البصر بعد افتقاد جسمها لكثير من الفيتامينات والمعادن؛ لإفراطها واعتمادها على الوجبات السريعة الفقيرة بالعناصر الغذائية الهامة للجسم.