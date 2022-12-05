بوتين يمدد القيود على رجال الأعمال الغربيين

لا يزال يتعين على رواد الأعمال الغربيون في روسيا الحصول على إذن خاص من الحكومة لبيع أسهمهم في الشركات الكبيرة، وينطبق هذا قبل كل شيء على قطاعي البنوك والطاقة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباءاليوم الاثنين.

ونقلت بلومبرج عن وكالة أنباء إنترفاكس الروسية القول، إنه تم تمديد مرسوم أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أغسطس الماضي لمدة عام واحد اليوم الاثنين وسينتهي الآن في 31 ديسمبر 2023.

في أعقاب الحرب التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا، فرض الغرب عقوبات على موسكو ، وبسبب المخاطر المتزايدة، تحاول العديد من الشركات ورجال الأعمال تقليل أعمالهم مع روسيا.

ومع ذلك، وضعت الحكومة الروسية حدا لهذه الجهود منذ أشهر وحظرت بيع الأسهم في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية، مثل استخراج المواد الخام أو القطاع المالي.

يشار إلى أن هذه المبيعات ممكنة فقط بالحصول على إعفاء من الحكومة. وتنطبق اللائحة على رواد الأعمال من "الدول غير الصديقة"، أي الدول التي فرضت عقوبات على روسيا. مع هذه اللائحة، يريد الكرملين منع الهجرة الجماعية للشركات الغربية.

وفي الوقت ذاته، باركت الحكومة مثل هذه الصفقات، حيث تقوم الشركات الأجنبية بتسليم مصانعها إلى ممثلين روس تابعين للدولة بأقل بكثير من سعر السوق.

وعلى سبيل المثال، باعت شركتا صناعة السيارات رينو ونيسان منشآتهما الإنتاجية في روسيا بسعر رمزي قدره 1 روبل (016ر0 دولارا).