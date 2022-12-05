يريد سون هيونج مين من فريقه الكوري الجنوبي أن يحقق «معجزة أخرى»، ويهزم البرازيل يوم الاثنين في دور الستة عشر لكأس العالم بعد آخر بطولاته أمام البرتغال.

بدا أن بطولة الكوريين قد انتهت إلى أن ظهر البديل هوانج هي تشان في الوقت المُحتسب بدل الضائع ليسجل الفائز في الفوز 2-1 على البرتغال المتأهلة بالفعل يوم الجمعة في قطر.

دفعهم ذلك إلى دخول الأدوار الإقصائية وموعدًا صعبًا مع البرازيل، أحد المرشحين قبل البطولة.

لكن القائد سون، الذي كان يرتدي قناعًا بعد الجراحة الشهر الماضي لكسر حول عينه اليسرى، قال إنهم ليسوا مستعدين للعودة إلى المنزل بعد.

بعد ما كان بطولة مفاجآت، يريد الكوريون الآن أن يخوضوا بطولة أخرى.

وقال سون عقب تأثره بالفوز الدراماتيكي على البرتغال: «هذا رائع لكن بطولتنا لم تنته بعد».

وصرح سون الذي يذرف دموع الفرح لوسائل إعلام كورية في الدوحة: «تحدثنا دائما عن بلوغ دور الستة عشر كهدف لنا لكن يجب أن نحاول الآن تجاوز ذلك».

وأضاف نجم توتنهام الإنجليزي: «آمل أن نتمكن من كتابة معجزة أخرى».