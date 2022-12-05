وزير القوى العاملة: نولي اهتماما كبيرا للقضاء على عمل الأطفال بحلول 2025

قال حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، إن الحكومة تولي اهتماما كبيرا للقضاء على عمل الأطفال بكل أشكاله بحلول عام 2025، وتوفير الحماية الاجتماعية الشاملة لـ"المستهدفين وأسرهم.

وأكد شحاتة، خلال اجتماع اللجنة التوجيهية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر، على توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال المستهدفين وأسرهم وذلك في إطار تنفيذ الهدف 8.7 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وكذلك استراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية 2030.

وأشار إلى أن أهمية قضية مكافحة عمل الأطفال تزداد يوما بعد يوم في ظل الأزمات المتلاحقة التي بدأت بجائحة كورونا تلاها الحرب الأوكرانية وتداعيتها الجسيمة على الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم في العالم اجمع، الأمر الذي شكل ضغوطا كبيرة على الأسرة، ودائما ما يتحمل الأطفال العبء الأكبر في الازمات.

وأكمل: "لذا لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي بينما يتعرض جيل جديد من الأطفال للخطر، الأمر الذي استوجب أن تُولي الحكومة المصرية أهمية كبيرة للحد من ظاهرة عمل الأطفال من خلال التعاون الوثيق بين الجهات الحكومية وشركاء التنمية لتوفير عدد من برامج الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم اللازم للأسر".

وأوضح أن ذلك سيسمح للأسر بإبقاء أطفالها في المدرسة حتى لو واجهت صعوبات اقتصادية، ويتضح ذلك من خلال السعي الحثيث لضمان وجود نظام حقيقي للرصد والاحالة تشارك فيه كل الجهات ذات الصلة ويضمن سحب الأطفال من العمل، وإعادة إدماجهم ومتابعة الأطفال المعرضين لخطر الانخراط في عمل الأطفال.

ونوه شحاتة بأن الوزارة تسعى بالتعاون مع فريق عمل منظمة العمل الدولية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد تقييم محايد لما تم إنجازه حتى الآن من أنشطة تنفيذية للخطة الوطنية وذلك لجمع البيانات والمعلومات حول جهود كل الجهات والوزارات في تنفيذ مستهدفات الخطة، فضلا عن توثيق قصص النجاح والتعرف على المعوقات لتذليلها، وتقديم المقترحات والتعرف على دروس المستفادة لتسريع الخطوات لمد مظلة الحماية للاطفال وأسرهم.

وأشار إلى أنه تم صدور القرار الوزاري رقم 215 لسنة 2021 لتعديل القرار رقم 118 لسنة 2003 الخاص بقائمة الأعمال والمهن الخطرة المحظور تشغيل وتدريب الأطفال بها حتى سن 18 سنة، ويتضمن القرار تحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة بشأن الأعمال المحظور بها عمل الأطفال بما يتوافق مع الاتفاقيات والمعايير الدولية.

وأوضح أنه تم صدور القرار الوزاري الخاص بإنشاء وحدة مكافحة عمل الأطفال بديوان عام الوزارة، وذلك لرصد كل المشكلات والمعوقات والعمل على حلها والقضاء عليها، فضلا عن تشكيل وحدات فرعية بالمحافظات على مستوى الجمهورية، مؤكدا السعي خلال الفترة القادمة لبناء قدرات أعضاء الوحدة لتوحيد اليات العمل بها، فضلا عن دليل الخدمات العامة لحماية الأطفال ودعم الأسرة في المحافظات المستهدفة والذي يهدف إلى تعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الوزارات والجهات المختلفة للأسر من خدمات صحية وتعليمية واجتماعية.