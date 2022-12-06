حوار أبوظبي: وزراء خارجية وعلوم يدعون لاستحداث رؤية دولية لاستكشاف الفضاء

أكد وزراء خارجية وتعاون دولي وعلوم خلال جلسات "حوار أبوظبي للفضاء"، اليوم الاثنين، أن هناك حاجة لاستحداث رؤية دولية مشتركة لتشكيل بيئة آمنة ومستدامة تسهل عمليات الاستكشاف والأنشطة الفضائية العلمية والتجارية بما يصب في خدمة البشرية.

وانطلقت اليوم الاثنين، جلسات "حوار أبوظبي للفضاء" برعاية محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، وبحثت الجلسات الفرص المتاحة حاليا للتعاون في مجال الفضاء والتحديات التي تجابه هذا التعاون.

وقالت ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون بالإمارات خلال الحدث: "علينا أن نفكر في شراكات جديدة، ونركز على الاكتشافات في قطاع الفضاء، وتعزيز التعاون التقني، وأن نعتمد على بعضنا البعض في جمع المعلومات، وبناء الأطر للوصول إلى الفضاء".

وأضافت: التقنيات الفضائية يجب أن تخفف المعاناة البشرية وقد نجحت الإمارات في هذا المجال وعلينا أن نعتمد على بعضنا البعض، وأن نتعاون سويا.

من جانبه، قال الدكتور عبد اللطيف الزياني وزير خارجية البحرين: "للدبلوماسية الفضائية أهمية كبيرة للحد من التحديات المحتملة"، مشيرا إلى أن العالم في خضم منافسة حقيقية في هذا الجانب، ما يجعله أمام تحديات حقيقية إذا لم نستطع إدراك حجمها.

وتابع: "يجب علينا أن ندعم التعاون فيما بيننا لجني الفوائد من المشاريع الفضائية ولضمان الأمن والاستدامة على أرضنا ومجابهة الأعمال الإرهابية".

وقالت أوريت فركاش هكوهن وزيرة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا في إسرائيل في كلمة وجهتها للحوار عن بعد: إن الوصول إلى التقنيات تعتبر إحدى الأولويات التي تتبناها إسرائيل، مشيرة إلى أنها أقامت الكثير من الحوارات على المستوى العالمي والإقليمي وأن بلادها تمتلك التقنيات التي تجعل إسرائيل آمنة.

وأضافت: "هناك تعاون مع الإمارات وفرنسا لإجراء أبحاث مشتركة في مجال الفضاء"، مؤكدة أن الدول يجب أن تتعاون في مجال البيئة والتصحر والذكاء الاصطناعي وتثقيف الجيل القادم لجسر الهوة في مجال الفضاء.

إلى ذلك، قال جيتدرا سينج وزير الدولة للفضاء والعلوم والتكنولوجيا في الهند: "إن الهند تؤمن بالتقنية السلمية للفضاء، وليس أمام العالم من سبيل سوى التعاون في هذا المجال وأن الهند ماضية في هذا التعاون، حيث أكدت للعالم أن برنامجها سلمي، وأنها تسخر تكنولوجيا الفضاء في الكثير من التجارب الناجحة".

وتابع: "هناك تعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الفضاء ولدى الهند أكثر من 100 شركة ناشئة في هذا القطاع"، مضيفا: مصير العالم واحد ولا يوجد أمامنا من خيار سوى التعاون من لاستحداث رؤية دولية مشتركة لتشكيل بيئة آمنة ومستدامة تسهل عمليات الاستكشاف العلمي والتجاري.