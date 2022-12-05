 جنوب أفريقيا.. ارتفاع حصيلة قتلى فيضان مفاجئ لنهر في جوهانسبرج إلى 14 شخصا - بوابة الشروق
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جنوب أفريقيا.. ارتفاع حصيلة قتلى فيضان مفاجئ لنهر في جوهانسبرج إلى 14 شخصا

أسامة زكريا
نشر في: الإثنين 5 ديسمبر 2022 - 10:36 م | آخر تحديث: الإثنين 5 ديسمبر 2022 - 10:36 م

أفاد مسؤولون في جنوب أفريقيا، اليوم الاثنين، بارتفاع حصيلة قتلى فيضان مفاجئ لنهر "جوكسكي"، أحد أكبر الأنهار في مدينة "جوهانسبرج"، من 9 قتلى إلى 14 قتيلا.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن مجموعة من أعضاء كنيسة كانوا يمارسون طقوسا دينية على طول النهر عندما وقع الفيضان المباغت وجرف عددا منهم، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ استأنفت عمليات البحث اليوم حيث لا يزال 3 أشخاص على الأقل في عداد المفقودين.

من جهتها، حذرت خدمات الأرصاد الجوية في جنوب أفريقيا اليوم الاثنين، من تواصل هطول الأمطار الغزيرة التي قد تؤدي لحدوث المزيد من الفيضانات في أجزاء واسعة من مقاطعة "جوتنج" التي تضم جوهانسبرج ومناطق أخرى هذا الأسبوع.

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