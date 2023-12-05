يفكر مجلس إدارة برشلونة في عرض البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم البلوجرانا، للبيع في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان ليفاندوفسكي قد انتقل لبرشلونة قادمًا من بايرن ميونخ في صيف 2022، مقابل 40 مليون يورو، وبعقد يمتد حتى صيف 2026.

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، تدرس إدارة برشلونة بيع ليفاندوفسكي في الصيف المقبل، حال الحصول على عرض جيد، خصوصًا أن أداء اللاعب انخفض بشكل عام في الموسم الحالي.

أضاف "الشيرنجيتو" أن ليفاندوفسكي يعيش الآن أسوأ فترة له بقميص الفريق الكتالوني، ويتعرض لانتقادات شديدة بسبب ذلك.

أشار البرنامج التلفزيوني إلى شعور مسؤولي برشلونة بحالة من القلق بشأن تراجع مستوى ليفاندوفسكي، خصوصًا عقب الأداء الضعيف في الموقعة الكبرى أمام أتلتيكو مدريد.

وغاب ليفاندوفسكي عن التسجيل في آخر 3 مباريات متتالية، كما أنه هز شباك المنافس مرتين فقط في آخر 10 مواجهات له مع برشلونة.

وتراجع المعدل التهديفي لليفاندوفسكي هذا الموسم، مقارنه بما حققه مع برشلونة في الموسم الماضي، حيث سجل 8 أهداف في 17 مباراة هذا الموسم، بمعدل هدف كل 166 دقيقة.

في حين سجل في الموسم الماضي 41 هدفًا في 63 مباراة، بمعدل هدف كل 120 دقيقة.