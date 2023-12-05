رجل يطالب مايك تايسون بتعويض 450 ألف دولار بعدما لكمه على متن طائرة

قال محام يمثل بطل العالم السابق للملاكمة في الوزن الثقيل مايك تايسون، إنه لن يدفع مقابل طلب تسوية ما قبل التقاضي والذي يقدر بـ450 ألف دولار لرجل زعم أن تايسون لكمه على متن طائرة في مطار سان فرانسيسكو الدولي العام الماضي.

وأفادت صحيفة "لوس أنجليس تايمز"، اليوم الثلاثاء، بأنها اطلعت على رسالة تلقاها محامي تايسون أليكس سبيرو الأسبوع الماضي من المحامي جيك جوندل نيابة عن موكله ملفين تاونسند الثالث يطلب فيها بـ450 ألف دولار، في محاولة لتسوية هذه المسألة قبل الدخول إجراءات التقاضي المطولة.

وكتب جوندل، في الرسالة، إنه في مقابل هذا المبلغ سيوفر السيد تاونسند لموكلك إفراجا مقبولا بشكل متبادل يمنعه من أقامة دعوى قضائية مستقبلا، والشروط المعقولة التي يطلبها موكلك.

ويشار إلى أن الحادث وقع بين تايسون وتاونسند في 20 أبريل 2022 ، عندما كان الأخير جالسا في الصف خلف تايسون مباشرة قبل إقلاع طائرة متوجهة من سان فرانسيسكو إلى فلوريدا.

وانتشر مقطع فيديو يظهر اللحظة التي فقد فيها مايك تايسون أعصابه، ووقف بقوة ثم لكم الراكب الذي كان مخمورا عدة مرات في وجهه، بعد أن استفزه بشكل متكرر.