نقابة الشرطة الألمانية تطالب باتخاذ المزيد من الإجراءات ضد عنف الألتراس



دعا رئيس نقابة الشرطة الألمانية، يوخن كوبلكه، إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد عنف مشجعي كرة القدم.

وتأتي الدعوة قبل يوم من انعقاد مؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية غدا الأربعاء.

وقال كوبلكه، لخدمة الأخبار (آر إن دي) الألمانية: "ندعو مؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية إلى بحث التطور المثير للعنف من قبل مجموعات الألتراس، في بند منفصل على جدول الأعمال وتحديد نهج مشترك ضد عدوانية وعنف مجموعات الألتراس".

وطرأت في الآونة الأخيرة زيادة في الحوادث على هامش مباريات دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (البوندسليجا) ودوري الدرجة الثانية الألماني (البوندسليجا 2)، كما حدث في المباراة بين فريقي كرة القدم آينتراخت فرانكفورت وشتوتجارت، والمواجهة بين نادي إف سي سانت باولي ونادي هانوفر.

وأضاف كوبلكه: "نشهد حاليا حملة كراهية مخططة ومنسقة ضدنا نحن رجال الشرطة في الملاعب. ويشارك مرتكبو العنف في عملية تحول هائل بين الجاني والضحية، في حين أن بعض مجموعات الألتراس تجلب الكراهية والتحريض والعنف إلى الملاعب".

وقال كوبلكه إنه يتوقع أيضا توصل وزراء داخلية الولايات الألمانية إلى "سبيل لتقليل مستويات الانتشار وبالتالي تخفيف العبء علينا نحن رجال الشرطة".