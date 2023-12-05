رضا حجازي: بناء 551 ألف فصل دراسي جديد منذ عام 2014

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن هناك متابعة مستمرة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتقارير الوزارة باستمرار منذ توليه الحكم.

وأضاف خلال حوار خاص له بقناة «إكسترا نيوز»، مساء الإثنين، أنه يمكن القول بأن منصب الوزير في مصر لم يعد رفاهية، نظرا لكثرة المسئوليات التي يتحملها في أثناء وجوده بهذا المنصب، موضحا أن يجري وضع جدول زمني داخل الوزارة لإنجاز المهام الخاصة بقطاع التعليم، وهذا الجدول لن يتحقق إلا من خلال فريق متكامل، هذا فضلا عن التعاون مع الوزارات المختلفة ومجلس الوزراء.

وأفاد بأنه جرى بناء 551 ألف فصل دراسي جديد على مدار ال 9 سنوات الماضي، على الرغم من الظروف الصعبة التي تعيشها مصر بل وجميع دول العالم، بالإضافة إلى تطوير المناهج التعليمية، والاستعانة بالمناهج التكنولوجية الحديثة، منوها بأنه جرى تدريب الأطفال والطلاب على إنتاج المعرفة، فضلا عن حرص الوزارة على اكتشاف المواهب.

وأشار إلى أن هناك مناطق في مصر بها كثافة مرتفعة، والتي من شأنها زيادة أعداد الطلاب في المدارس، ومحافظات أخرى كثافتها منخفضة بصورة كبيرة، لافتا إلى أنه جرى التعاون مع القطاع الخاص لبناء المجمعات المدرسية التي يضم المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية؛ للتغلب على فكرة الكثافة المرتفعة بالفصول داخل المحافظات المأهولة بالسكان.