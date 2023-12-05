الحكومة المنتهية ولايتها في بولندا تقاوم مبادرات سياسية جديدة

قبل أسبوع من رحيلها عن السلطة، تقاوم الحكومة المحافظة القومية في بولندا مبادرات سياسية من الأغلبية البرلمانية الجديدة.

وانتقد رئيس الوزراء الحالي ماتيوش مورافيتسكي بأشد العبارات مشروع قانون من أحزاب الحكومة المستقبلية بشأن توسيع طاقة الرياح.

وقال مورافيتسكي اليوم الاثنين في وارسو إن "القانون ليس في مصلحة البولنديين"، مهددا بتشكيل لجنة تحقيق. واعتبر أن القواعد الجديدة ستفيد بشكل أساسي مصنعي طاقة الرياح الألمان.

وذكرت وكالة "بي ايه بي" البولندية أن وزير الدفاع ماريوس بلاشتشاك أيضا قال إن مالكي مواقع طاقة الرياح في المستقبل مهددون بمصادرة المواقع. وينص مشروع القانون على أن توربينات الرياح يجب أن تكون على بعد 300 متر من المباني المأهولة بدلا من 700 متر.

وقال داريوس كليمشاك، نائب رئيس حرب الشعب البولندي، وهو حزب زراعي سيكون جزءا من الائتلاف الحاكم في المستقبل،إن حزب القانون والعدالة بقيادة مورافيتسكي لم يفعل شيئا لتوسيع طاقة الرياح البرية خلال فترة وجوده في السلطة.