 207 مواطنين يعرضون مطالبهم وشكواهم خلال اللقاء الجماهيري بسوهاج - بوابة الشروق
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207 مواطنين يعرضون مطالبهم وشكواهم خلال اللقاء الجماهيري بسوهاج

محمد عبدالمجيد
نشر في: الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 - 5:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 - 5:07 م

التقى السيد أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، واللواء علاء عبدالجابر، السكرتير العام للمحافظة، اليوم الثلاثاء، عددا من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة؛ لبحث مطالبهم وحل شكواهم، بحضور الدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام.

وبلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام المحافظة، اليوم، 207 مواطنين من مختلف مدن وقرى المحافظة، حيث تنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، ما بين طلبات العلاج على نفقة الدولة، وشكاوى لطلبات معاش تكافل وكرامة، وطلبات لتوفير فرص عمل، وإقامة أكشاك، وطلبات خاصة بذوي الإعاقة، وتم الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين.

فيما أحيلت بعض الطلبات الأخرى إلى جهات الاختصاص للدراسة، وإيجاد الحلول المناسبة لها.

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