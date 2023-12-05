تحالف الأحزاب ينظم مؤتمرا حاشدا بالغردقة لدعم السيسى فى الانتخابات الرئاسية

انطلق مؤتمر تحالف الأحزاب المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، الذى ينظمه حزب المصريين الأحرار، لتأييد ودعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، والدكتور حسين أبو عطا رئيس حزب المصريين، و17 رئيس حزب مختلف من ممثلو تحالف الأحزاب المصرية وقيادات محافظة البحر الأحمر من الازهر الشريف والأوقاف والكنيسة، وموطني مدينة الغردقة.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطنى، وسماع آيات من الذكر الحكيم، والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة، وبدأ الكلمة هانى عبد السميع أمين عام حزب المصريين بالبحر الأحمر، المنظم للمؤتمر، حيث أكد أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطني لاستكمال بناء المستقبل الأفضل لمصر الجديدة، والتى بدأت بتولى الرئيس السيسى قيادة الدولة، حيث اهتم بجميع المجالات المختلفة ومنها الزراعة والصناعة والتكنولوجيا.

من جانبه قال الدكتور عبد الله حسن نائب رئيس حزب المصريين، إن المؤتمر امتداد لمسيرة الدعم والتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة تتمتع فيها مصر بالرخاء ومستقبل أفضل، وأن المنطقة بشكل عام تخضع للكثير من المؤامرات وهذا التوقيت يحتاج إلى مثل هذا الرجل.

وقال الشيخ عبد الباسط عثمان، مدير الدعوه بأوقاف البحر الأحمر إن الجميع جاء ليعلن تأييده الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسى، لاستكمال مسيرة بناء ومشروعات عملاقة وكذلك عودة الأمان التى شعرت به ربوع مصر.

وبدأ النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، كلمته بتحية فلسطين وسقوط الصهيونية، قائلا "العالم أجمع يعلم ما قدمته مصر لأشقائها الفلسطينين وما زالت تقدم وتسعى لتقديم الأكثر حتى إنهاء الأزمة وعدم المساس بأرض فلسطين".

وأضاف أن التصريحات القوية والدور الجبار الذى قام به الرئيس السيسى تجاه الأزمة فى غزة مع الكيان المحتل كانت كفيلة لتؤكد قوة هذا الرجل لذلك نؤيد وبكل قوة الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة.