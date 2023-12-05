 فريد زهران: لا توجد مسارات أخرى للتغيير الديمقراطي سوى المشاركة في الانتخابات - بوابة الشروق
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فريد زهران: لا توجد مسارات أخرى للتغيير الديمقراطي سوى المشاركة في الانتخابات

محمد شعبان
نشر في: الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 - 11:56 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 - 11:56 م

حث المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الشعب ‏المصري على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لا سيما في ظل ملاحظته التي ‏تكونت من خلال جولاته الانتخابية بالمحافظات بـ «وجود حالة من العزوف عن المشاركة» ‏حسب قوله. ‏
وقال خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «‏CBC‏» مساء ‏الثلاثاء، إن مصر منذ أن أصبحت جمهورية لم تشهد إجراء انتخابات تعددية رئاسية سوى في ‏العام 2005. ‏
وأضاف أن انتخابات 2012 و2014 حملت ظروفا استثنائية لا سميا الأخيرة والتي أفضت ‏بسقوط الإخوان، قائلا: «ترشح الرئيس السيسي كان نتاجا لشعبية كبيرة حينها»، مشيرا إلى ‏حرصه على المشاركة السياسية وعدم الامتناع أيما أتيحت الفرصة للحوار مع السلطة التنفيذية. ‏
وتابع: «لا يوجد مسارات أخرى للتغيير الأمن السلمي الآمن الديمقراطي سوى المشاركة في ‏الانتخابات، وعلينا المشاركة طالما أن هناك هامشا متاح ولم نمنع من المشاركة»، منوها أن ‏الانتخابات المقبلة أفضل من سابقتها في العام 2018 وكذلك 2014. ‏
وأضاف أن الانتخابات الحالية تشهد قدرا من التنافسية والحرية تبدت في الظهور عبر وسائل ‏الإعلام، مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية المقبلةخطوة في طريق بناء مجال سياسي وديمقراطي أمن ‏للتغيير الديمقراطي.‏

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