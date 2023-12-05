فريد زهران: لا توجد مسارات أخرى للتغيير الديمقراطي سوى المشاركة في الانتخابات

حث المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الشعب المصري على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لا سيما في ظل ملاحظته التي تكونت من خلال جولاته الانتخابية بالمحافظات بـ «وجود حالة من العزوف عن المشاركة» حسب قوله.
وقال خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الثلاثاء، إن مصر منذ أن أصبحت جمهورية لم تشهد إجراء انتخابات تعددية رئاسية سوى في العام 2005.
وأضاف أن انتخابات 2012 و2014 حملت ظروفا استثنائية لا سميا الأخيرة والتي أفضت بسقوط الإخوان، قائلا: «ترشح الرئيس السيسي كان نتاجا لشعبية كبيرة حينها»، مشيرا إلى حرصه على المشاركة السياسية وعدم الامتناع أيما أتيحت الفرصة للحوار مع السلطة التنفيذية.
وتابع: «لا يوجد مسارات أخرى للتغيير الأمن السلمي الآمن الديمقراطي سوى المشاركة في الانتخابات، وعلينا المشاركة طالما أن هناك هامشا متاح ولم نمنع من المشاركة»، منوها أن الانتخابات المقبلة أفضل من سابقتها في العام 2018 وكذلك 2014.
وأضاف أن الانتخابات الحالية تشهد قدرا من التنافسية والحرية تبدت في الظهور عبر وسائل الإعلام، مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية المقبلةخطوة في طريق بناء مجال سياسي وديمقراطي أمن للتغيير الديمقراطي.