وصول الفنانة ريهام عبدالغفور إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد لتلقي عزاء والدها

وصلت الفنانة ريهام عبدالغفور، منذ قليل، إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، لتلقى عزاء والدها الفنان الراحل أشرف عبدالغفور، بعدما رحل عن عالمنا مساء الأحد، إثر حادث سير.

وشيعت جنازة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، أمس، عقب صلاة الظهر، بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، ليستقر جثمانه بمثواه الأخير في مقابر أسرته.

وكان رحل الفنان أشرف عبد الغفور عن عمر ناهز 81 عاما، بعد تعرضه لحادث سير بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وأعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وفاة الفنان أشرف عبد الغفور بعد نقله إلى أحد مستشفيات أكتوبر لتلقي العلاج، فور وقوع الحادث، وكانت زوجة الفنان برفقته أثناء الحادث، وتم نقلهما لمستشفى زايد التخصصي.

جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية تلقت خلال الساعات القليلة الماضية بلاغا يفيد بإصابة شخصين إثر تصادم بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، وبالانتقال إلى موقع الحادث تبين إصابة الفنان أشرف عبد الغفور وزوجته فى حادث التصادم.