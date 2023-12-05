استشهاد فلسطيني برصاص إسرائيلي شمال القدس

استشهد فلسطيني واعتُقل شقيقه، صباح اليوم الثلاثاء، في مخيم قلنديا شمال القدس.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم، باستشهاد شاب /25 عاماً/ من قلنديا شمال القدس خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم.



وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشهيد بشكل عنيف، حيث قامت بتفجير بابه عندما كان الشاب يستعد لفتحه، وذلك بقنبلة تسببت بتفتيت جسده، "واعتقل الاحتلال شقيقه قبل أن ينسحب".



وذكرت الوكالة أن "قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت خلال اقتحامها للعديد من المنازل".



وأشارت الوكالة إلى "استشهاد شاب أمس الإثنين برصاص الاحتلال خلال اقتحامه مخيم قلنديا وتكسير محتويات منزله".



ووفق الوكالة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري إلى 468، بينهم 260 منذ السابع من أكتوبر الماضي.