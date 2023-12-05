وزيرا خارجية روسيا وإيران يبحثان العلاقات الثنائية والوضع في غزة

بحث سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، اليوم، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي يزور روسيا حاليا، العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون التجاري.

كما بحث الوزيران الوضع في قطاع غزة والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.