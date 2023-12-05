 محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة حالة المصابين فى حادث أتوبيس بالطريق الصحراوي الشرقى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة حالة المصابين فى حادث أتوبيس بالطريق الصحراوي الشرقى

ماهر عبد الصبور
نشر في: الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 - 6:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 - 6:33 م

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة الحالة العامة للمصابين نتيجة حادث انقلاب أتوبيس، بالطريق الصحراوي الشرقي قبلي مدخل الشيخ فضل، حيث أسفر الحادث عن إصابة 25 مواطنا، ووفاة 7.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، تفقد نائب المحافظ، يرافقه عماد حسن رئيس مركز بنى مزار، والدكتور محمود عمر مدير الإدارة الصحية، المصابين بمستشفى التكامل بالشيخ فضل، للاطمئنان على تلقي المصابين الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، والتوجيه بالمتابعة الدورية والمستمرة للحالة العامة للمصابين، وتوفير الخدمة الطبية اللائقة حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.


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