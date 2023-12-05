 قائد عسكري إسرائيلي: قواتنا تخوض اليوم أشرس معاركها في غزة - بوابة الشروق
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قائد عسكري إسرائيلي: قواتنا تخوض اليوم أشرس معاركها في غزة

آية صلاح
نشر في: الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 - 5:38 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 - 5:38 م

قال قائد القيادة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن القوات الإسرائيلية تخوض أشرس يوم لها في المعارك منذ بدء العملية البرية في غزة.

وأضاف قائد الجنرال الإسرائيلي يارون فينكلمان في بيان "إننا اليوم في أشرس أيام المعارك منذ بداية العملية البرية".

وتابع " نحن موجودون في قلب منطقتي جباليا وخانيونس بقطاع غزة".

كما زعم سيطرة القوات الإسرائيلية على مواقع رئيسية تابعة لحماس في جباليا، مشيرا إلى أن الهجوم لا يزال مستمر هناك.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي حربا مدمرة على غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 15 ألفا و899، وجرح أكثر من 42 ألف فلسطيني، كما خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لمصادر فلسطينية وأممية.

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